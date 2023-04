Isola dei Famosi: Enrico Papi furioso con Ilary Blasi a telecamere spente

Si fanno sempre più insistenti le voci di possibili frizioni tra Ilary Blasi, conduttrice de l’Isola dei Famosi, ed Enrico Papi, che all’interno del reality show ricopre il ruolo di opinionista. Ora si parla anche di una sfuriata da parte del mattatore a telecamere spente.

Tra Ilary Blasi ed Enrico Papi non scorre buon sangue? Piovono indiscrezioni dall’Isola dei Famosi

Già nella prima puntata i telespettatori avevano notato qualcosa di strano tra Blasi e Papi. In particolare s’era vista una certa reticenza da parte del secondo nel rispettare i tempi degli interventi riservati agli opinionisti. Cosa che alcuni hanno anche apprezzato.

In passato infatti spesso gli opinionisti dell’Isola sono stati messi sotto torchio perché troppo ‘silenziosi’, caratteristica che non s’addice invece a Enrico Papi, che interviene a suo piacimento in più occasioni.

Alla conduttrice pare che questa eccessiva intraprendenza non piaccia particolarmente, anzi, secondo alcune fonti Ilary Blasi ne sarebbe particolarmente infastidita: secondo quanto affermato da TvBlog, la conduttrice avrebbe avuto una sfuriata durante una pausa pubblicitaria, chiedendo a chi di dovere di ‘rimetterlo in carreggiata’.

Ad alimentare queste indiscrezioni ci ha pensato anche la seconda puntata del reality, andata in onda ieri 24 aprile. Ancora una volta, a più riprese, Enrico Papi è intervenuto per commentare quanto stesse accadendo in trasmissione, con la conduttrice che ha risposto anche in maniera stizzita in un’occasione.

Alla proclamazione dell’eliminato poi l’opinionista, per gioco, ha cercato di ‘rubare’ dalle mani della showgirl la busta con il nome. “Guarda che litighiamo! Nemmeno con mio figlio ste cose”, ha risposto Ilary. Non sarebbe mancata poi una sfuriata, a telecamere spente, dell’ex conduttore. Tutta finzione o davvero i due non si sopportano?