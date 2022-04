Isola dei Famosi, Estefania e Roger contro Licia: “Hai chiesto di vincere”

Isola dei Famosi, Estefania e Roger contro Licia: la prova leader è stata truccata?

All’Isola dei Famosi è scoppiata l’ennesima lite. Estefania Bernal e Roger Balduino si sono scagliati contro Licia Nunez, rivelando che l’ultima prova leader è stata falsificata su richiesta della stessa attrice. Qual è la verità? Tra i fan, neanche a dirlo, è già scoppiato il caos.

Licia Nunez e Nicolas Vaporidis, eletti entrambi leader nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, hanno dovuto fare una scelta molto importante. Mangiare un piatto di cibo a testa oppure sceglierne uno grande da dividere con gli altri naufraghi. I due attori hanno optato per la condivisione, ma sono stati messi davanti ad un’altra scelta: escludere un concorrente di ogni gruppo. Licia, a questo punto, ha deciso di fare fuori Estefania e Roger.

I due, quando hanno saputo la cosa, sono andati su tutte le furie. “Sei leader grazie a me e questo è il vantaggio?“, ha tuonato la Bernal.

Secondo Estefania, la Nunez è diventata leader soltanto perché lei e Alessandro gliel’hanno permesso. Licia, infatti, avrebbe chiesto loro di farle vincere la prova. Davanti alle accuse della Bernal, anche Roger ha detto la sua: “Mi sono arrabbiato perché nella prova leader ha chiesto a Estefania e Alessandro di farla vincere, hanno fatto lei leader.

Nella prima occasione l’ha nominata, nella seconda occasione non l’ha fatta mangiare. Lei sarebbe in debito, un minimo di vantaggio?“. Estefania ha proseguito:

“Noi l’abbiamo lasciata vincere, ce l’ha chiesto due volte. Ha detto ‘Dai ragazzi, ho bisogno di vincere, sono nuova, lasciatemi vincere’. Io ho detto ok perché non mi fregava essere di nuovo leader. Poi nomini me? (…) Tu hai la collana che volevi grazie a noi, mi nomini e ok. Poi mi escludi dal cibo. Un minimo di lealtà, non ce l’hai? Almeno ci facevi mangiare qualcosa, questo gioco l’hai fatto grazie a me, grazie ad Alessandro. Tu l’hai vinto grazie a noi, tu me l’hai chiesto e io ho fatto un gesto carino.”.