Isola dei Famosi, Eva Henger fa una sorpresa in diretta: la reazione di Mercedesz

All'Isola dei Famosi una sorpresa ha fatto commuovere Mercedesz: per la finalissima è intervenuta la mamma, Eva Henger, che le ha chiesto scusa.

Non solo la vittoria di Nicolas Vaporidis: la finale dell’Isola dei Famosi ha regalato colpi di scena e tante sorprese. Le emozioni non sono mancate e lo sa bene Mercedesz Henger, commossa per il regalo ricevuto.

Eva Henger, la sorpresa per Mercedesz

Nonostante l’incidente stradale, Eva Henger ha sempre seguito l’Isola dei Famosi, dove la figlia Mercedesz ha deciso di rimettersi in gioco.

“Ciao Memi, ti sto guardando in questi giorni e mi viene in mente quando eri bambina. Non eri molto diversa, eri sempre solare e sorridente ma anche una persona che diceva in faccia le cose.

Crescendo abbiamo avuto dei momenti in cui siamo state distanti, questa distanza mi ha fatto molto male e per questo non vedo l’ora di poterti rivedere e ricominciare a vivere insieme la nostra vita e dirti quello che sento nel mio cuore. Anzi, non posso più aspettare”, è la lettera scritta dalla Henger e indirizzata alla figlia Mercedesz. La madre è poi comparsa in video per chiederle scusa, commuovendo la giovane naufraga.

“Non ci credo. Mi sta venendo un attacco di panico, altro che piangere. Mia madre non mi ha mai chiesto scusa nella sua vita”, ha commentato Mercedesz. Ora i fan sperano arrivi presto un chiarimento tra le due e possa tornare il sereno.