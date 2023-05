All’Isola dei Famosi è arrivata una pace del tutto inaspettata, quella tra Fabio Ricci e Marco Mazzoli. Il cantante dei Jalisse e lo speaker di Radio 105 si sono parzialmente chiariti, anche se nessuno dei due dimentica quanto successo nelle ultime settimane.

Isola dei Famosi: Fabio Ricci e Marco Mazzoli fanno pace

E pace fu all’Isola dei Famosi tra Fabio Ricci e Marco Mazzoli. I due, dopo aver passato le ultime settimane a discutere come se non ci fosse un domani, si sono chiariti. Hanno deciso di provare ad andare d’accordo per avere una convivenza civile e rendere meno difficile l’ultimo mese di permanenza in Honduras.

Isola dei Famosi: Fabio e Marco a confronto

Al termine dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, Marco ha ammesso che non può essere arrabbiato a vita con Fabio. Mazzoli ha dichiarato:

“Non ho capito bene cosa è successo, da iper nemico di colpo amici. Lui dice che ha azzerato tutti perché, sennò, come facciamo a stare ancora qua? Con Fabio c’è stato un cambiamento radicale durante la puntata, fino a poco prima non mi rivolgeva neanche più la parola, non ci parlavamo più. Non posso avercela con lui, non lo conosco abbastanza e credo sia reciproco”.

Fabio, dal canto suo, ha ammesso che non dimentica, ma apre “nuovi orizzonti”.

Isola: Fabio si sfoga con i naufraghi

Dopo la pace, Fabio si è sfogato con alcuni compagni d’avventura dell’Isola dei Famosi. Ha ammesso:

“Ho fatto pace e ho azzerato tutto. Non dimentico, mi rimane quello che ho subito. Non posso dimenticare le cose che mi vengono dette, ma apro nuovi orizzonti”.

In sostanza, la pace tra Fabio e Marco è solo un modo per vivere in modo civile le ultime settimane di permanenza in Honduras.