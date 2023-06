Isola dei Famosi: Filippo Bisciglia furioso per l'eliminazione di Pamela Camassa

Filippo Bisciglia si è sfogato via social dopo l’eliminazione della sua fidanzata, Pamela Camassa, dall’Isola dei Famosi.

Filippo Bisciglia: lo sfogo via social

Pamela Camassa è stata tra le concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023 e il suo fidanzato, Filippo Bisciglia, non ha perso occasione per fare il tifo per lei attraverso i social. In seguito alla vittoria di Marco Mazzoli al programma tv e dopo l’eliminazione di Pamela, il conduttore di Temptation Island si è sfogato via social, prendendo le difese della sua fidanzata e affermando cosa, secondo lui, non sarebbe stato giusto. Il video è in seguito stato rimosso dallo stesso Bisciglia dai social.

“Sta decidendo tutto lo Zoo, stanno facendo tutto loro. Bravi! Complimenti per quello che state facendo! E Pamela poi vorrebbe che vincesse Marco”, ha sbottato Bisciglia tramite social.

In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se il conduttore tornerà a parlare della questione. Al momento in tanti sui social stanno celebrando la vittoria di Marco Mazzoli, ma sono in tanti tra i fan di Pamela ad esser rimasti delusi per la sua eliminazione dal programma tv. Lei e Cristina Scuccia erano date per favorite subito dopo Mazzoli (secondo le scommesse circolate in rete nei giorni scorsi).