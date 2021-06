Isola dei Famosi, finale: chi sarà il vincitore secondo i bookmakers

La finale dell'Isola dei Famosi andrà in onda lunedì 7 giugno 2021 in diretta dall'Honduras. Ecco chi sarà il vincitore secondo i bookmakers.

La finale dell’Isola dei Famosi è ormai alle porte. Andrà in onda lunedì 7 giugno 2021 e a contendersi la vittoria ci sono sei concorrenti. I naufraghi sono pronti a sfidarsi durante l’ultima puntata, mentre iniziano già a fare delle ipotesi sul possibile vincitore.

Isola dei Famosi, finale: chi sarà il vincitore?

Anche questa edizione dell’Isola dei Famosi è arrivata alla fine. Nella puntata che andrà in onda lunedì 7 giugno 2021 si contenderanno la finale sei concorrenti: Andrea Cerioli, Valentina Persia, Ignazio Moser, Beatrice Marchetti, Awerd e Matteo Diamante. Questi ultimi due sono al televoto e uno sicuramente uscirà all’inizio della finale. Tommaso Zorzi, opinionista, ha già svelato chi sarà secondo lui il vincitore di questa edizione, ma le ipotesi che circolano in questi giorni sono tante.

Inoltre, per la prima volta la finale verrà trasmessa in diretta dall’Honduras, a differenza degli altri anni in cui i concorrenti si trovavano già in Italia. Questa decisione è dovuta alle norme anti-Covid per il rientro nel Paese.

Isola dei Famosi, finale: vincitore secondo i bookmakers

Mancano davvero pochissimi giorni al tanto atteso verdetto di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Prima di tutto la sfida è tra Awed e Matteo Diamante, che sono al televoto.

Uno di loro uscirà all’inizio della finale, mentre l’altro potrà cercare di ottenere la vittoria. Secondo gli analisti di Stanleybet.it, la sfida tra i due concorrenti è aperta. Awed sembra essere leggermente favorito nelle scommesse, con un valore di 3. Matteo Diamante, invece, è a 3,25, ovvero un valore molto vicino al suo rivale. In gara, però, ci sono anche gli altri concorrenti, che hanno dei numeri molto importanti, ad eccezione di una naufraga.

Isola dei Famosi, finale: le ipotesi

I valori degli altri concorrenti sono 3,50 per Beatrice Marchetti, 3,75 per Ignazio Moser, 8 per Andrea Cerioli e 10 per Valentina Persia, che sembra essere la naufraga più lontana dalla vittoria. La vera sorpresa di questa edizione, per tutti coloro che hanno espresso la loro opinione, sembra essere Beatrice Marchetti. La modella è stata eliminata alla prima nomination, ma è rimasta in gioco su un’altra spiaggia, dove ha trascorso l’intera esperienza in solitudine, ad eccezione di qualche momento con altri naufraghi. Ora che ha raggiunto la finale sembra essere una delle favorite.