Isola dei Famosi, Fiore Argento ha abbandonato: "Non riesco"

Ennesimo abbandono all’Isola dei Famosi. Questa volta, a lasciare l’Honduras è stata Fiore Argento. La sorella Asia ha provato a convincerla a restare, così come Ilary Blasi e gli opinionisti, ma non c’è stato nulla da fare.

Fiore Argento ha abbandonato l’Isola dei Famosi. Un ritiro che in molti si aspettavano, visto che qualche giorno fa si era infortunata rompendosi il mignolo del piede. Eppure, la conferma è arrivata soltanto nel corso dell’ultima diretta, quando la naufraga ha annunciato la volontà di tornare in Italia.

Fiore, incalzata da Ilary Blasi, ha dichiarato:

“Non riesco a camminare, non riesco ad aiutare, non posso stare tutto il giorno sulla stuoia. Non posso neanche fare il bagno perché se la fasciatura si bagna si allenta e poi il mignolo mi si muove. Fa caldo. Anche solo per andare in bagno devo fare tutto un tragitto a piedi e sento male, la notte non dormo dal dolore”.