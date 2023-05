Isola dei Famosi, Fiore contro Cristina: "Pensavo di aver costruito un rapporto"

Fiore Argento, dopo l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, si è scagliata contro Cristina Scuccia. Secondo la figlia del noto regista, l’ex suora gioca di strategia.

Brutto colpo per Fiore Argento all’Isola dei Famosi, che si è sentita tradita da Cristina Scuccia. Dopo che sono state sciolte le tribù degli Accoppiados, la figlia del regista si è scagliata contro l’ex suora, ritenendo di aver visto in lei atteggiamenti da stratega.

Fiore, parlando con altri concorrenti dell’Isola dei Famosi, ha così espresso il suo malcontento nei riguardi di Cristina:

“Adesso tutte circondano Helena e mi hanno messo da parte. Cristina Scuccia ha voluto salvare Helena, nonostante le liti e ha messo in pericolo me. Mi ha fatto capire che in queste tre settimane, pensavo di aver costruito un rapporto con Cristina, ma era fittizio perché se c’è qualcuno da buttare nel fuoco getta me”.