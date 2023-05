Isola dei Famosi, una tempesta arriva in Honduras: l'annuncio di Alvin

I naufraghi dell‘isola dei Famosi sono stati messi in queste ultime ore a dura prova. Un fortissimo temporale si è abbattuto sulle spiagge di Cayo Cochinos. L’annuncio è arrivato dall’inviato Alvin: “È l’edizione più difficile di sempre”, è quanto ha dichiarato l’inviato dell’Isola nel corso della puntata del reality show del 15 maggio.

Isola dei Famosi, una tempesta colpisce l’Honduras: l’annuncio in diretta

L’inviato del reality ha spiegato in particolare che la forte tempesta ha colpito l’isola nella notte tra il 14 e il 15 maggio. Lo spavento così come la preoccupazione evidentemente sarà stata moltissima, ma affrontarla per i naufraghi non è stato facile: “Questa notte si è abbattuta una tempesta su Cayo Cochinos che ha messo a repentaglio la sicurezza del loro accampamento. Questa tempesta li ha messi in difficoltà anche psicologicamente perché ha acceso i loro nervi, questa è l’isola più dura di sempre”.

Un’edizione segnata da molte criticità

In effetti se da un lato il meteo avverso risulta non semplice da essere gestito, dall’altro è noto che in questa edizione del 2023 non sono mancate le criticità. Tra queste una delle polemiche più accese riguarda le razioni destinate ai concorrenti del reality che non risulterebbero essere sufficienti, senza tenere conto che, a poche settimane dall’inizio del programma sono stati diversi gli abbandoni , uno su tutti quello di Alessandro Cecchi Paone e del fidanzato Simone Antolini.