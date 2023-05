Isola dei Famosi, Enrico Papi fa una gaffe imperdonabile con Ilary Blasi: l'opinionista tira in ballo Francesco Totti.

Nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, Enrico Papi ha commesso una gaffe con Ilary Blasi che non è passata inosservata. L’opinionista ha tirato in ballo Francesco Totti, provocando la reazione della conduttrice.

Isola dei Famosi: la gaffe di Enrico Papi con Ilary Blasi

L’ultima puntata dell’Isola dei Famosi è iniziata in modo scoppiettante, con una gaffe di Enrico Papi. L’opinionista si è presentato in diretta con un look piuttosto elegante e ha immediatamente attirato l’attenzione di Ilary Blasi. La conduttrice, osservando il suo doppiopetto blu, ha esclamato: “Sembri vestito da ufficiale della marina“.

Enrico Papi tira in ballo Francesco Totti

E’ nel rispondere alla Blasi che Enrico ha commesso una gaffe, tirando in ballo Francesco Totti. Papi ha esclamato:

“Sì è vero sembro un po’ il Capitano… ops scusa!”.

L’opinionista dell’Isola dei Famosi si è immediatamente reso conto dello scivolone, tanto che si è scusato.

La reazione di Ilary Blasi alla gaffe di Papi

La Blasi, per nulla imbarazzata, ha replicato:

“Va bene Enrico mi piace piace … effettivamente subivo un po’ il fascino infatti, vedi? C’era qualcosa!”.

Il siparietto ha divertito i telespettatori dell’Isola dei Famosi, che hanno apprezzato soprattutto la reazione ironica di Ilary Blasi.