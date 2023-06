Isola dei Famosi, Gian Maria approda all'ultima spiaggia, ma molla a un passo dalla finale: il motivo

Gian Maria è arrivato all'ultima spiaggia, ma ha scelto di non continuare: "Ho fame. Di sicuro non vinco".

L’isola dei Famosi è ormai arrivato agli sgoccioli e molte cose sono successe in questa semifinale andata in onda venerdì 16 giugno. Gian Maria dopo essere approdato sull’ultima spiaggia insieme ad Alessandra Drusian, ha scelto di non continuare: “Ho fame, mi manca mia mamma”, ha spiegato il naufrago.

Gian Maria decide di non proseguire la sua avventura a pochi giorni dalla finale. Ve lo aspettavate? #Isola pic.twitter.com/v9KJ739Fw8 — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 16, 2023

Isola dei famosi, Gian Maria arriva all’ultima spiaggia: “Non sento mia mamma da due mesi”

Quando Ilary Blasi ha chiesto la fatidica domanda se restare o rientrare in Italia, Gian Maria ha risposto; “Manca così poco. Sto morendo di fame. Mi manca mia mamma e in questi due mesi non ha ricevuto nemmeno una risposta. Torno in Italia”. Ilary ha provato a convincerlo, ma il naufrago su questo punto è rimasto inamovibile: “Sono sempre arrivato ultimo. Sono un po’ demotivato. Preferisco andare”.

La reazione in studio

Non solo Ilary, ma anche in studio, a cominciare dall’opinionista Enrico Papi hanno provato a convincere Gian Maria a tornare sui suoi passi: “Non mollare! Rimani!”, ma nulla da fare. A quel punto Gian Maria ha ripreso a rielencare i motivi che lo hanno spinto a lasciare il reality. Il naufrago alla fine ha rimarcato: “Sono sempre arrivato ultimo: non arriverò primo”.