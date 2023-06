Durante l’ultimo appuntamento dell’Isola dei Famosi, Helena Prestes ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte del fidanzato. A detta di Gian Maria Sainato, però, la ragazza sarebbe innamorata di un altro.

Isola dei Famosi: Gian Maria dopo la sorpresa del fidanzato di Helena

L’ultima puntata dell’Isola dei Famosi è stata molto emozionante per Helena Prestes, che ha ricevuto la visita a sorpresa del fidanzato Carlo Motta. “Vuoi essere la mia fidanzata? Quando tornerai a casa ti riempio di coccole, ti riempiremo di coccole. Hai conquistato tutti“, ha dichiarato il ragazzo con tanto di anello in mano appena si è ritrovato faccia a faccia con la naufraga. Dopo questa scena romantica, Gian Maria Sainato si è detto dubbioso in merito al loro rapporto.

Le rivelazioni di Gian Maria su Helena e il fidanzato

Durante le nomination, Gian Maria ha fatto il nome di Helena. Tutti sono rimasti sorpresi perché i due hanno condiviso l’esperienza sulla Playa di Sant’Elena. Sainato ha dichiarato:

“Sono stato il suo psicologo per 7 giorni, l’ho ascoltata, l’ho capita. Helena quando eravamo sull’Isola dei Sant’Elena mi ha detto che conosce questo ragazzo da 3 mesi ma lei è innamorata di un altro. E allora le ho detto ‘ma come ti ha fatto la proposta di fidanzamento se lo conosci da 3 mesi?’. Lei dice che in Brasile fidanzamento significa matrimonio. Lei mi disse che è innamorata di un suo ex con il quale è stata fidanzata per 8 anni”.

Corinne Cley smentisce Gian Maria

Le parole di Sainato hanno creato un certo scalpore, specialmente dopo la sorpresa del fidanzato di Helena all’Isola dei Famosi. Corinne Clery è intervenuta dallo studio e ha smentito le parole di Gian Maria: