Isola dei Famosi, Gian Maria Sainato prossimo concorrente? Chi è

Mentre il Grande Fratello Vip si sta avvicinando progressivamente verso la finale prevista il 3 aprile, cominciano a diffondersi i primi nomi dei vip che potrebbero approdare come naufraghi sull’Isola dei Famosi.

Tra questi c’è anche quello del modello Gian Maria Sainato. Stando a quanto è stato riportato da BlogTvItaliana.it, gli autori del reality avrebbero già puntato i fari su di lui.

Isola dei Famosi, Gian Maria Sainato prossimo naufrago? Cosa sappiamo

Il modello secondo la testata qui sopra citata, potrebbe essere stato scelto per via di alcune vicissitudini di carattere personale. In particolare si legge: “Uno spifferone ci avrebbe raccontato che ci sarebbe l’intenzione di proporlo nel reality show di Ilary Blasi per via di varie vicissitudini personali ma anche per la miracolosa remise-en-forme che il giovane pubblicizza da tempo sui suoi profili social“.

Chi è Gian Maria Sainato

Classe 1995, Sainato è diventato noto al grande pubblico per aver preso parte alla prima edizione di Riccanza, trasmissione di MTV nella quale erano comparsi anche Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. È stato inoltre uno degli opinionisti del programma di Canale 5, Pomeriggio 5, alla corte di Barbara d’Urso.

Proprio con Tommaso Zorzi avrebbe avuto degli screzi. In particolare quest’ultimo lo avrebbe messo nelle condizioni di fare outing in televisione, un’accusa alla quale Tommaso Zorzi aveva risposto così: “Ma quel tipo strano che si gira i salotti televisivi per parlare male di me è consapevole che mi deve una cena?”.

Sainato infatti è ad oggi omossessuale e a Vanity Fair aveva dichiarato che fare coming out era un atto di responsabilità, ma che nessuno doveva sentirsi obbligato a farlo.