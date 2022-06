Isola dei Famosi, Guendalina contro Lory: “Nemmeno mi hai salutato”

Isola dei Famosi, Guendalina contro Lory: ironia non gradita sulla gaffe Instagram della "Del Vanto".

Lite in diretta all’Isola dei Famosi tra Guendalina Tavassi e Lory Del Santo. Le due ex naufraghe, che avevano un pessimo rapporto anche in Honduras, hanno dato vita all’ennesimo scontro al vetriolo, questa volta in studio.

Isola dei Famosi: Guendalina contro Lory

Tornate in Italia dopo l’avventura all’Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi e Lory Del Santo non hanno seppellito l’ascia di guerra. Ospiti dell’ultima diretta, le ex naufraghe si sono lasciate andare all’ennesimo scontro. Ilary Blasi ha chiesto all’ex fidanzata di Marco Cucolo di spiegare la gaffe su Instagram che l’ha vista protagonista nei giorni scorsi. A questo punto, Guendalina non è riuscita a rimanere in silenzio e si è intromessa.

La Tavassi, facendo ironia, ha esclamato:

“Era Lory Del Vanto in questo caso visto che si elogiava da sola. Certo che i messaggi pubblicati erano veri, ma volevi pubblicarli con i profili fake. Noi però adesso vogliamo i nomi dei fake che usi”.

Guendalina smaschera Lory

Non contenta, Guendalina ha sganciato l’affondo:

“Ma cosa basta? Guardate che lei non mi ha nemmeno salutata. Ilary quando si è seduta qui nemmeno mi ha detto ciao. Sì non mi ha parlato o salutato quando è entrata. (…) Lory se sto dicendo la mia opinione è perché mi hanno chiesto di parlare. Dai complimenti ti stai dissociando?”.

Stando a quanto sostiene la Tavassi, la Del Santo non la guarda nemmeno in faccia. Come mai tanto astio per un semplice programma televisivo? Lory ha continuato ad ignorarla, concentrandosi solo sulla sua gaffe Instagram.

La replica di Lory Del Santo

La Del Santo non ha replicato al mancato saluto, ma si è concentrata solo sulla questione che la riguarda in prima persona: la tanto discussa gaffe Instagram. Lory ha dichiarato: