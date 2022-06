Isola dei Famosi, Guendalina è furiosa e non si collega con lo studio: “Sono onesta e leale”

Guendalina Tavassi non ci sta. L'ex naufraga ha annunciato sui social che non sarebbe intervenuta in collegamento. Non è chiaro il motivo.

Era attesa in un collegamento come ospite all’Isola dei Famosi, ma per un motivo che non appare chiaro Guendalina Tavassi non è intervenuta. L’ex naufraga che ha partecipato nell’edizione 2022 con il fratello Edoardo, avrebbe dovuto fargli un in bocca al lupo.

Invece così non è stato. Molto amare le parole che Guendalina ha affidato sui social.

Guendalina Tavassi è furiosa e non si collega in studio: l’annuncio su instagram

Di seguito le parole di Guendalina Tavassi:

“Ragazzi volevo solo avvertirvi che oggi non sarò più in collegamento con l’Isola perché io sono una persona onesta e leale e quindi ho deciso di non collegarmi. Buona puntata”, ha annunciato la Tavassi con un video sul quale ha poi apposto questa stoccata: “A differenza di molti che sono interessati solo alla tv, preferisco rimanere nell’anonimato ma sempre dalla parte del giusto!!!”, ha dichiarato a tale proposito l’ex naufraga, ma a cosa si riferiva?

Edoardo “Sognavo la finale”

Più avanti Guendalina Tavassi ha proseguito confessando quanto le avesse fatto male il ritiro di Edoardo a seguito dell’infortunio. Ha comunque concluso sostenendo che proprio il fratello è a tutti gli effetti il vincitore morale dell’edizione dell’Isola dei Famosi del 2022.

All’inizio della puntata del 21 giugno Edoardo Tavassi nel parlare del problema fisico che gli è stato riscontrato aveva affermato: “Mi hanno comunicato l’esito della risonanza solo pochi minuti fa e mi sono messo a piangere, perché sognavo la finale e sarei andato fino in fondo anche su una gamba sola, ma purtroppo non si può”.

Infine ha aggiunto: “Quello che avete visto ero io nel bene e nel male e spero di essere arrivato alla gente”.