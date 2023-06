L’Isola dei Famosi 2023 sta per concludersi, ma le tensioni sono ancora all’ordine del giorno. Helena Prestes si è scagliata contro Cristina Scuccia, tirando in ballo il suo passato da suora.

Isola dei Famosi: Helena contro Cristina Scuccia

Ancora discussioni all’Isola dei Famosi. Venerdì 16 giugno 2023 va in onda la semifinale e i naufraghi sono agguerriti come non mai. Nelle scorse ore, Helena Prestes si è scagliata contro Cristina Scuccia, accusandola di essere falsa. Non solo, ha tirato in ballo anche il suo passato da suora. La lite è nata quando Gian Maria ha chiesto alla modella: “Con chi desideri rimanere in contatto una volta che uscirai da qui? Con Cristina?“. Helena, senza peli sulla lingua, ha detto no e la Scuccia non ha potuto evitare di intervenire.

Lo scontro tra Helena e Cristina

“Ti ricordo che mi hai detto che sono falsa“, ha esclamato Cristina. Helena ha replicato. “Hai detto che fai pace solo con persone importanti per te“. A questo punto, la Scuccia ha chiarito:

“Perdono le persone importanti, di valore e spessore. Do valore alle vere amicizie, non alle persone che incontro e vedo che non si meritano nulla di buono di mio. Non mi interessa leccare il cu*o di Marco, come stai facendo tu”.

Cristina ha ribadito che lei e Helena sono “incompatibili“, mentre la Prestes ha sottolineato che ormai “viaggiando su binari completamente opposti, che non si potranno mai incontrare“.

Le accuse di Helena Prestes a Cristina

Lo scontro tra Helena e Cristina è andato avanti per un bel po’, tanto che sono intervenuti anche Pamela Camassa e Andrea Lo Cicero. La Prestes, indifferente alle parole degli altri, ha concluso lanciando un vero e proprio affondo alla Scuccia: