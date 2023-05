Isola dei Famosi, Helena ha un crollo: "Attaccata e giudicata dagli altri naufraghi"

Crollo all’Isola dei Famosi per Helena Prestes. La naufraga è finita in lacrime, accusando i compagni di avventura di attacchi e pregiudizi nei suoi confronti.

Isola dei Famosi: Helena ha un crollo

Momento di sconforto all’Isola dei Famosi per Helena Prestes. La modella è finita in lacrime a causa dei compagni d’avventura. A suo dire, i naufraghi non fanno altro che attaccarla e giudicarla. In lacrime, la modella è stata consolata soltanto da Corinne Clery. “Loro recitano, non io“, ha tuonato Helena.

Lo sfogo di Helena Prestes

La Prestes, non riuscendo a trattenere il pianto, ha dichiarato:

“Non ce la faccio più, mi sento debole, senza forze. Sento che le persone qui non mi conoscono, mi hanno attaccata. Dicono che io recito, mi hanno giudicato perché vogliono nominarmi. Mi sento sola, non posso essere me stessa che sembra che sto recitando. Sono loro che recitano”.

Corinne non ha potuto fare altro che replicare: “Hai bisogno di sfogarti”.

Isola dei Famosi: Helena contro i naufraghi

Helena ha sottolineato che i naufraghi dell’Isola dei Famosi non fanno altro che attaccarla solo per avere un motivo per le nomination. I concorrenti, dal canto loro, sostengono che la Prestes si comporti come “un’attrice di soap opera“. Fiore Argento, ad esempio, crede che la modella sia “arrogante e ignorante“. Cristina Scuccia ha dichiarato: “Mi rendo conto che su alcune cose non è limpida e trasparente“. Insomma, i concorrenti, quasi all’unanimità, non apprezzano la compagna.