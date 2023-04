Helena Prestes ha avuto un malore mentre si trovava all’Isola dei Famosi e ha fatto preoccupare gli altri naufraghi che erano con lei.

Helena Prestes: il malore

A pochi giorni dal suo ingresso all’Isola dei Famosi Helena Prestes ha accusato un grave malore e sembra che abbia dato di stomaco e che abbia persino delirato. Siccome qualche ora prima i naufraghi avevano mangiato del pesce crudo, in molti hanno creduto che la Prestes avesse avuto un‘intossicazione alimentare. “Helena questa notte ha vomitato e ora si sente male, ha mal di gola e spossatezza“, ha detto Corinne Clery, e ancora: “Sì, deliravi! Non capivo cosa dicevi parlavi in portoghese, forse stavi sognando?“.

Qualcuno tra i naufraghi ha anche ipotizzato che la modella abbia preso semplicemente troppo sole e in tanti si chiedono se Helena Prestes si sia finalmente ripresa. La naufraga ha svelato di aver deciso di partecipare all’Isola dei Famosi per il suo amore per la vita selvaggia e ha anche affermato che, in caso di vittoria, userebbe il denaro per far venire sua sorella in Italia in pianta stabile. “Cosa mi ha convinta a partire? Il mare, vivere in modo selvaggio e il premio: se vincessi potrei far venire mia sorella a stare con me e forse potrei avere una casa mia”, ha ammesso.