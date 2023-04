I Jalisse, dopo anni di assenza dal mondo dello spettacolo, tornano a far parlare di loro come concorrenti dell’Isola dei Famosi. Il loro ingresso nel reality honduregno è un chiaro riferimento al Festival di Sanremo.

Isola dei Famosi: i Jalisse entrano in gioco ironizzando su Sanremo

Alessandra Drusian e Fabio Ricci, meglio noti come i Jalisse, sono diventati concorrenti dell’Isola dei Famosi da una manciata di ore. Anche se il reality è iniziato da pochissimo, il duo ha già conquistato il grande pubblico. Ad aver incantato i fan è stato soprattutto il loro ingresso, un chiaro riferimento alla loro relazione tormentata con il Festival di Sanremo.

L’ingresso dei Jalisse all’Isola dei Famosi

I Jalisse, con l’edizione 2023 del Festival di Sanremo, sono stati esclusi per la 26esima volta. Alessandra e Fabio, dalla loro vittoria all’Ariston con la canzone Fiumi di parole, non sono più riusciti a tornare in gara. E’ per questo che hanno fatto il loro ingresso all’Isola dei Famosi tramite una scalinata simile a quella del Festival. Ad attenderli l’inviato Alvin, vestito di tutto punto e con in mano un mazzo di fiori.

Jalisse: Fiumi di esclusioni diventa un tormentone

Nel video di presentazione per il reality di Ilary Blasi, i Jalisse hanno confessato che non hanno alcuna intenzione di mollare: si ripresenteranno a Sanremo anche il prossimo anno. Alessandra e Fabio sono talmente abituati ad essere esclusi da Sanremo che hanno trasformato Fiumi di parole in Fiumi di esclusioni. Nel video di presentazione per l’Isola si sono lasciati andare a qualche strofa e i fan parlano già di tormentone.