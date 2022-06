Isola dei famosi: i ringraziamenti di Carmen Di Pietro a Soleil Sorge

Isola dei Famosi: Carmen Di Pietro ha ringraziato Soleil per il salame con una sorpresa.

L’edizione 2022 de L’isola dei famosi si appresta a terminare. Carmen Di Pietro e Soleil Sorge sono state due delle protagoniste assolute del reality show di recente. La showgirl ha voluto ringraziare l’influencer italoamericana per il salame, un alimento che in Italia sono tutti abituati a mangiare, ma che in un luogo come il gruppo insulare Cayos Cochinos, può risultare essere un bene primario per tirare avanti.

Del resto la fame in una situazione come quella vissuta attualmente dai naufraghi può essere un pericolo in grado di spezzare degli equilibri.

Di conseguenza la riconoscenza da parte degli altri partecipanti nei confronti di Soleil Sorge e Vera Gemma è stata notevole. Carmen Di Pietro ha deciso di ringraziare Soleil per aver vinto la Prova del Vitruviano assicurando di conseguenza una notevole scorta di alimenti ai naufraghi. La 57enne ha quindi preparato una sorpresa alla ragazza in segno di gratitudine.

Isola dei famosi: le prove speciali

Soleil Sorge e Vera Gemma sono sbarcate in Honduras portando con loro una novità: la possibilità di ricevere ricompense in cibo da parte dei naufraghi previa partecipazione ad alcune prove speciali. Con la vittoria della prova del Vitruviano, Soleil ha assicurato ai naufraghi una cospicua quantità di cibo.

Le dichiarazioni di Carmen

Felicissima per la vittoria di Soleil Sorge, Carmen Di Pietro ha dichiarato dinanzi alle telecamere Mediaset: “Abbiamo anche il salame che grazie a Soleil siamo riusciti a vincere, grazie a Soleil un bacetto grande grande da parte mia”.

Il ringraziamento a distanza è stato il regalo da parte di Camen nei confronti della 27enne.