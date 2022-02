Isola dei Famosi, i Rodriguez tra i concorrenti: chi ci sarà e perché

Due membri della famiglia Rodriguez saranno all'Isola dei Famosi. Tutto quello che c'è da sapere.

Secondo indiscrezioni altri due membri del clan Rodriguez sarebbero pronti a prendere parte all’Isola dei Famosi 2022.

I Rodriguez all’Isola dei Famosi 2022

Il padre di Belen, Gustavo Rodriguez, e suo fratello Jeremias, secondo indiscrezioni potrebbero essere i nuovi concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022.

La questione al momento non ha ricevuto conferme ma in tanti sperano di vedere i due membri del clan Rodriguez al reality show dei naufraghi, dove per altro Jeremias è già stato uno dei concorrenti. Come lui anche le sue sorelle Cecilia e Belen hanno preso parte allo show, e come loro anche il cognato Ignazio Moser.

Jeremias all’Isola dei Famosi

Jeremias Rodriguez ha preso parte all’Isola dei Famosi nel 2019 e proprio sull’Isola è scoppiata la passione tra lui e Soleil Sorge.

La relazione è durata per circa un anno ma poi è naufragata in un nulla di fatto. Da qualche tempo a questa parte il fratello minore di Belen ha ritrovato la serenità accanto a Deborah Togni, ma sulla liaison i due hanno preferito mantenere il massimo riserbo.

Gustavo Rodriguez: chi è

Gustavo Rodriguez è il padre di Belen, Cecilia e Jeremias. Per amore dei suoi figli si è trasferito in Italia e lui e sua moglie Veronica sono molto attaccati ai due nipotini, Santiago e Luna Marì, che abitano nel loro stesso palazzo.

Belen non perde occasione per scrivere tenere dediche via social ai suoi genitori e di recente ha lodato il padre Gustavo per aver sventato un furto nel negozio da lei aperto insieme a Cecilia.