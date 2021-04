Isola dei Famosi, Ignazio Moser nuovo concorrente? Qual è il motivo per cui potrebbe non partecipare

Tra i nuovi concorrenti dell'Isola dei Famosi, si è fatto strada il nome di Ignazio Moser. Tuttavia, un motivo potrebbe spingerlo a rifiutare.

Dissapori, litigi, ostilità e amicizie, ma anche segreti e curiosità: l’Isola dei Famosi continua ad alimentare chiacchiere e gossip. Dopo le critiche che Elettra Lamborghini ha rivolto a uno dei naufraghi, si susseguono le polemiche contro alcuni concorrenti del reality più avventuroso.

Prima il Grande Fratello Vip, ora l’Isola dei Famosi: il successo che il programma sta riscontrando, ha spinto la produzione a prolungarne la durata. Il reality andrà avanti fino al 7 giugno. Il cast è in attesa di nuovi protagonisti. All’Isola dei Famosi continuano a sbarcare nuovi naufraghi: tra i possibili nomi si è fatto strada anche quello di Ignazio Moser, che dopo aver trovato il successo (e l’amore) nella casa del Grande Fratello sarebbe pronto a mettersi in gioco all’Isola.

Tuttavia, c’è un motivo che potrebbe frenarlo: i fan sono curiosi di ricevere le ultime indiscrezioni e in tanti sperano di vedere presto su Canale 5 il loro idolo.

Isola dei Famosi, l’ipotesi su Ignazio Moser

Ignazio Moser, figlio del celebre campione di ciclismo e fidanzato di Cecilia Rodriguez, potrebbe essere un nuovo naufrago. L’indiscrezione è appena trapelata, ma il settimanale Chi precisa che un motivo potrebbe spingerlo a rinunciare.

Tra le pagine di “Chicche di gossip”, si legge: “L’Isola dei Famosi 15 è stata allungata fino al 7 giugno e il programma è alla ricerca di nuovi naufraghi. Tra i contatti, un ex gieffino: Ignazio Moser, che ha preso del tempo per decidere se partecipare o no. L’ostacolo da superare per la scelta? La gelosia della fidanzata Cecilia Rodriguez“.

Il loro amore è nato sotto il segno della passione durante la partecipazione al Gf Vip e trionfa nonostante alcuni inevitabili problemi. Infatti nel salotto di Verissimo, ospiti di Silvia Toffanin, la coppia ha sottolineato che non sono mancate alcune difficoltà, ma hanno ribadito il loro desiderio di allargare la famiglia, diventando genitori.

I fan della coppia vogliono solo la loro felicità, ma molti sperano di vedere Moser presto sull’Isola. Il suo spirito selvaggio, avventuroso e sportivo potrebbe rivelarsi un’arma vincente per sopravvivere alle privazioni dell’Isola. Per tanti Ignazio sarebbe un ottimo concorrente. Le sue sostenitrici sono pronte a fare il tifo per lui, ma per amore della piccola di casa Rodriguez, Moser potrebbe preferire non partire.