Isola dei Famosi: il brutto gesto di Paul Gascoigne contro Fariba che fa infuriare il web

Nell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, Paul Gascoigne ha duramente attaccato Fariba Tehrani provocando lo sdegno dei telespettatori

Fariba Tehrani è al momento parecchio osteggiata sull’Isola dei Famosi, essendo stata pressoché attaccata da quasi tutti i concorrenti. Dopo il pesante sfogo di Valentina Persia, anche Paul Gascoigne si è infatti scagliato contro l’iraniana, nominandola con una spiegazione a dir poco colorita.

Dicendo dunque, a mo’ di battuta, che la donna avrebbe l’Alzheimer e non ricorderebbe sempre quello che ci dice, l’ex calciatore inglese si è attirato non poche antipatie da parte di telespettatori del programma di Canale 5. Prima fra tutti quelle di Giulia Salemi, figlia della naufraga 58enne, che insieme a lei aveva partecipato a Pechino Express nel 2015.

Al momento della votazione, come se le sue parole non fossero già abbastanza, Gascoigne ha anche leccato la foto della Tehrani per poi fingere di usarla per pulirsi il lato B.

Il gesto davvero sfacciato ha pertanto indignato molti fan del reality targato Mediaset, mentre la stessa Giulia Salemi ha tweettato sul suo profilo alcuni commenti molto diretti. In essi ha difatti messo in luce tutto lo sdegno per quanto visto in tv, non sopportando di veder trattata in questo modo suo madre. Ovviamente l’ex gieffina ha ricevuto il sostengo di moltissimi fan, che già come nel caso di Valentina Persia hanno supposto come stress e fame possano aver contribuito ad acuire gli animi.