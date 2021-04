Isola dei Famosi, il comunicato ai naufraghi: “In 15 edizioni non era mai successo”

La produzione dell'Isola dei Famosi è stata costretta ad emettere un comunicato ufficiale viste le difficoltà dei concorrenti a procacciarsi il cibo.

I naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021 hanno mostrato evidenti difficoltà a procacciarsi il cibo e così gli autori del programma hanno inviato loro un comunicato.

Isola dei Famosi: il comunicato

Dopo che per giorni hanno sofferto la fame perché in evidente difficoltà a procacciarsi il cibo, la produzione dell’Isola dei Famosi ha deciso di offrire il proprio aiuto ai naufraghi di questa edizione, condotta da Ilary Blasi.

A nulla sono valse le incitazioni della conduttrice: per giorni nessuno di loro è riuscito a pescare. Gli autori del programma hanno dunque emesso un comunicato informandoli che avrebbero inviato sull’Isola un “insegnante di sostegno” che potesse aiutarli a pescare.

“Cari naufraghi, in 15 edizioni dell’Isola dei Famosi non era mai capitato che i concorrenti non riuscissero a pescare nulla, motivo per cui è stato deciso di concedervi un insegnante di sostegno”, era scritto nel comunicato.

Sull’isola è stato inviato il pescatore Thomas che ha insegnato ai concorrenti a pescare con la rete e la lenza. La lezione di pesca ha già dato i suoi primi frutti visto che Fariba Tehrani e Isolde Kostner sono riuscite a procacciarsi i primi pesci. La lezione sarà stata utile anche per gli altri concorrenti del reality show?