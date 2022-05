Isola dei Famosi, il look di Ilary Blasi blu come il mare stupisce tutti

Con un abito in tinta unita di colore blu, Ilary Blasi ha fatto il suo ingresso in studio colpendo il pubblico. Le reazioni.

La conduttrice dell’Isola dei Famosi Ilary Blasi sa sempre come fare faville con i suoi look molto ricercati. Nel corso della puntata andata in onda venerdì 20 maggio, Ilary ha mantenuto alto le aspettative indossando con grazia un lungo abito aderente di colore blu.

Come sempre la risposta del pubblico non si è fatta attendere così come quella dei due compagni d’avventura Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

Isola dei Famosi, Ilary Blasi indossa un lungo abito blu: il look mozzafiato

Per ogni outfit di Ilary Blasi c’è sempre una parola d’ordine: blu. Eh già perchè basta anche solo parlare del colore per trasportarci nelle calde sere estive, atmosfera che vuole evocare. Il punto forte è stata la scollatura che mette in evidenza il decolleté mantenendo però la sua anima elegante.

Non potevano mancare i polsini che splendono come diamanti e donano luce al tutto.

Vladimir Luxuria omaggia una nota artista

Nel frattempo Vladimir Luxuria ha raccolto una standing ovation in sala.

L’opinionista ha infatti voluto omaggiare per l’occasione Frida Kahlo, immortale pittrice tra le più amate del ‘900. “Questo è il mio umile ringraziamento ad un’artista che mi ha fatto emozionare con le sue opere”, ha dichiarato. Poco prima dell’inizio della puntata aveva invece scritto un tweet: “Stasera omaggerò una grande donna, un’immensa artista…”