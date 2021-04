Isola dei Famosi, il look di Ilary Blasi è da capogiro: il costo e i dettagli

Ilary Blasi ha conquistato tutti all'ottava puntata dell'Isola dei Famosi con un abito mozzafiato: tutto quello che c'è da sapere.

Nell’ottava puntata dell’Isola dei Famosi Ilary Blasi ha conquistato il pubblico televisivo con un abito viola dallo spacco vertiginoso.

Ilary Blasi: il look dell’ottava puntata

Ancora una volta Ilary Blasi ha scelto un abito Lia Stubbla per l’Isola dei Famosi 2021: il look era caratterizzato da un lungo abito viola con spacco vertiginoso, un orecchino blu (del marchio Bozart Bijoux) e infine scarpe del brand Le Silla.

Il costo del look si aggira attorno ai 1000 euro, e tra i fan sui social è già caccia agli ulteriori brand sfoggiati dalla conduttrice.

Sui scoial Ilary Blasi ha fatto il pieno di like grazie alla sua straordinaria bellezza, e prima di entrare in scena ha mostrato ai fan la pettinatura e il make up realizzati per lei in vista della puntata. In tanti sono più felici che mai di poter finalmente rivedere Ilary Blasi alla conduzione del reality show dei naufraghi, che nelle precedenti edizioni era stato condotto da Alessia Marcuzzi.

Dopo un periodo d’allontanamento dal piccolo schermo la conduttrice aveva affermato che il suo sogno fosse quello di prendere parte a un nuovo lavoro come attrice, ma a quanto pare ha poi accettato di tornare a svolgere la sua professione come conduttrice.