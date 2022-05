Isola dei Famosi, il look di Ilary Blasi in versione “Black Panther” stupisce il pubblico

Ilary Blasi sa come stupire il pubblico con i look più ricercati e quello indossato nella puntata dell'Isola dei Famosi del 9 maggio ha fatto centro.

Lo stile di Ilary Blasi da sempre è sinonimo di classe e unicità. Questa ricercatezza si è fatta sempre più evidente ad ogni puntata dell’Isola dei Famosi dove la conduttrice ha sfoggiato look destinati a diventare virali e chiacchieratissimi. In questo nuovo e attesissimo appuntamento andato in onda lunedì 9 maggio, Ilary ha però superato ogni aspettativa sfoggiando in studio un look da “black panther” ( così lo ha battezzato Nicola Savino ndr.) davvero inedito.

Isola dei Famosi, il look di Ilary Blasi meraviglia lo studio

Osservando il look indossato dalla “padrona di casa” c’è solo una parola che possiamo usare: futuristico. Eh già, perché Ilary ha sfoggiato un dolce vita blu con dettagli brillantinati che le dona una luce particolare. La gonna abbinata in tessuto lucido ricorda un pareo che richiama le calde atmosfere estive. Non possiamo infine non parlare della lunga treccia bionda che le risalta il volto illuminandole lo sguardo.

La reazione di Nicola Savino

Nel frattempo il buon Nicola Savino, come è solito fare, ha commentato sia il look di Ilary che quello di Vladimir Luxuria. Quest’ultima in particolare è davvero bellissima con l’abito animalier e i lunghi capelli biondi messi in risalto da un cerchietto lilla. “Oggi mi sento la predatrice della Savana” ha detto lei orgogliosa. “Siamo dalle parti della giungla perché abbiamo la ‘black panther’ e la ‘moglie di Tarzan'”, ha infine concluso Savino.