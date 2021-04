Isola dei Famosi, il look di Ilary Blasi supera i 2000 euro: i dettagli

Ilary Blasi ha fatto il pieno di like per il suo look del 15 aprile all'Isola dei Famosi 2021: il costo e i dettagli.

Nella puntata del 15 aprile all’Isola dei Famosi 2021 Ilary Blasi ha conquistato il pubblico e i telespettatori con il suo look, il cui costo è a dir poco da capogiro.

Ilary Blasi: il look all’Isola dei Famosi

Con la sua straordinaria bellezza e i suoi abiti di grido, Ilary Blasi ha come sempre attirato l’attenzione su di sé all’Isola dei Famosi 2021.

Nella puntata del 15 aprile la showgirl ha optato per un lungo abito firmato Rhea Costa color champagne dal valore di 1000 euro, mentre per quanto riguarda gli stivali la showgirl ha optato per un paio firmato Casadei dal valore di ben 1185 euro.

Nelle precedenti puntate dello show Ilary Blasi non è stata da meno, e ha conquistato tutti con i suoi abiti d’alta moda. Per la conduttrice si tratta di un periodo roseo dal punto di vista della carriera e dell’amore: poche ore fa suo marito, Francesco Totti, ha condiviso via social il tenero messaggio che Ilary gli ha fatto trovare sotto un cuscino.

I due sono più innamorati che mai dopo be 15 anni di matrimonio, e in tanti tra i fan si chiedono se prima o poi i due decideranno di allargare ulteriormente la loro famiglia.