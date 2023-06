Isola dei Famosi, Ilary a Helena Prestes: "Piangi per le mie parole? Non è farina del mio sacco"

Isola dei Famosi, Ilary a Helena Prestes: "Piangi per le mie parole? Non è f...

Helena Prestes è una delle naufraghe che più ha fatto parlare di sé in questa edizione dell’isola dei Famosi. La concorrente è apparsa in lacrime quando Ilary Blasi ha letto la consueta lettera di saluto che precede un’eventuale eliminazione. La conduttrice ha replicato prontamente.

Isola dei Famosi, Ilary a Helena: “Le mie parole sono state scritte da un autore”

La conduttrice ha saluto così Helena Prestes prima di accendere i giochi: “Helena, sei arrivata sull’Isola con gli occhi di un agnello e il cuore di un lupo. I tuoi compagni si sono subito accorti di questa doppia anima e hanno cercato di allontanarti in tutti i modi, ma tu sei sempre rimasta in equilibrio su te stessa con lo sguardo rivolto al tuo obiettivo: la vittoria.”

Helena, dal canto suo, ha mostrato di essersi particolarmente emozionata, ma è a quel punto che Ilary è partita in qualche modo in “contropiede”: “Le ha scritte un autore, non è farina del mio sacco. Non ne avrei scritte di così belle e così buone.”

Il pubblico ha deciso che Helena è ufficialmente eliminata! #Isola pic.twitter.com/w9lmwi6BBq — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 16, 2023

Helena deve lasciare il reality

Alla fine la naufraga ha dovuto lasciare il reality. Helena Prestes è stata infatti eliminata definitivamente dall’Isola dei Famosi ad un passo dalla finale. A sceglierla è stato solo il 29% del pubblico.