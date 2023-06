Isola dei Famosi, Ilary ad Alvin: "Eri a rischio eliminazione!". La reazione dell'inviato

La finale dell'Isola dei Famosi è iniziata tra molti colpi di scena. Non è sfuggita la battuta di Ilary Blasi.

La tanto attesa finale dell’Isola dei Famosi è finalmente iniziata. La conduttrice Ilary Blasi, ha scherzato con il collega e inviato Alvin: “Ti voglio fare i complimenti, anche tu sei arrivato in finale, non era così scontato, eri a rischio eliminazione!”, la risposta di quest’ultimo non si è fatta attendere.

Alvin, sei arrivato in finale anche tu… per fortuna! ✈️ #Isola pic.twitter.com/BjVobSfAls — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 19, 2023

Isola dei Famosi, Ilary scherza con Alvin. L’inviato: “Non so se arriverò alla fine di questa puntata…”

L’inviato che è ormai abituato a “rispondere a tono” alla conduttrice, ha replicato: “Dato il ‘tepore’ mite che c’è all’interno della Palapa, non so se arriverò alla fine della puntata per tua gioia. Ci sono 47 gradi”. Ha poi dato il benvenuto al pubblico, quindi ha presentato i primi 5 finalisti: Cristina Scuccia, Andrea Lo Cicero, Marco Mazzoli, Luca Vetrone e Pamela Camassa. La sesta, Alessandra Drusian, si trovava sull’ultima spiaggia.