L’inizio della puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda lunedì 5 giugno, è stato segnato da un botta e risposta tra la conduttrice Ilary Blasi e l’inviato Alvin che è diventato nel giro di pochissimo virale. “Sei una carogna”, le ha detto la conduttrice, ma l’imbarazzo in studio è stato immediato.

“Tu sei na carogna no Caronte” #isola pic.twitter.com/yDsGTpdXgz — Ilary Blasi out of context (@ilaryblasi_ooc) June 5, 2023

Isola dei Famosi, il botta e risposta tra Ilary Blasi e Alvin

Tutto ha avuto inizio quando è stata data ad Alvin la linea. L’inviato ha esordito dichiarando: “Io mi sento un po’ il tuo Caronte, che traghetta le anime da una parte all’altra dell’isola. Ma a parte gli scherzi…“. Ed è stato a questo punto che Ilary lo ha interrotto con un tono a tratti canzonatorio: “Tu sei una carogna, non Caronte“. In studio è stato avvertito un sommesso quanto impercettibile: “Noooo…”, da parte dei presenti.

La risposta di Vladimir Luxuria

La reazione immediata del pubblico in studio, né ha innescata un’altra, ossia quella dell’opinionista Vladimir Luxuria. Quest’ultima, come per distendere la piccola tensione che si era venuta a creare, è intervenuta in favore del collega di Alvin: “No, non è vero“, sono state le sue parole.