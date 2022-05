Isola dei Famosi, Ilary Blasi incanta il pubblico con un abito argentato

In questa attesissima puntata dell'Isola dei Famosi del 2 maggio Ilary Blasi ha stupito tutti con un look destinato ad essere copiatissimo. I dettagli.

C’è poco da dire. Ilary Blasi da sempre è sinonimo di stile ed eleganza e i suoi look, apparizione dopo apparizione, hanno saputo incantare il pubblico tanto da essere chiacchieratissimi. Inutile dire che anche l’outfit scelto per la puntata di lunedì 2 maggio non è stato da meno.

La conduttrice ha fatto il suo ingresso in studio sfoggiando un abito argentato il cui tessuto scende morbido lungo le ginocchia. Diversi i dettagli che non sfuggiti.

Isola dei Famosi, il vestito di Ilary Blasi attira l’attenzione di Savino

L’abito indossato da Ilary Blasi in studio ha attirato immediatamente la reazione di Nicola Savino che, con tono scherzoso si è rivolto alla conduttrice: “Volevo avvisare il pubblico da casa che il vestito di Ilary pesa 22 kg, è tutto vero. È di cristallo, no?”. Ilary Blasi che è apparsa lì per lì spiazzata ha risposto: “Sono diamanti finti”. “Si lava con il brillantante”, ha infine replicato l’opinionista.

Vladimir Luxuria sfoggia un tailleur color panna: una scelta di gran classe

La regina dello studio però in questa serata è Vladimir Luxuria. Anche l’opinionista nello scegliere i look non è stata da meno e anzi, se possibile ha saputo osare di più sfoggiando outfit unici e mai banali come il tailleur color panna che è stato abbinato ad una collana di perle “di saggezza”, come ha detto Luxuria scherzando. La capigliatura è lunghissima e di un bel castano. “Stasera Vladi è tra Cesara Bonamici e Sabrina delle Charlie’s Angels”, ha infine osservato Savino.