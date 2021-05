Isola dei Famosi, Ilary Blasi: la battuta pungente su Rosolino

Ilary Blasi, durante la puntata dell'Isola dei Famosi, ha fatto una battuta pungente sull'inviato Massimiliano Rosolino.

Ilary Blasi, durante la puntata dell’Isola dei Famosi, si è lasciata andare ad una battuta pungente sull’inviato di questa edizione, Massimiliano Rosolino. La frecciata non è passata inosservata nello studio.

Isola dei Famosi, Ilary Blasi e la battuta su Rosolino

Quest’anno l’Isola dei Famosi non sta ottenendo il successo sperato, nonostante la conduzione di Ilary Blasi, sempre molto frizzante, ironica e divertente. Si tratta di un’edizione un po’ sfortunata, visto anche che sono già a sei concorrenti che si sono ritirati. Un’altra costante di questa edizione è sicuramente la difficoltà dell’inviato Massimiliano Rosolino nel riuscire a spiegare le prove che i concorrenti devono affrontare durante le varie puntate.

Questa sua difficoltà è stata notata non solo dai telespettatori, ma anche dalla conduttrice stessa che, con il suo modo di fare che ormai tutti conoscono, non perde occasione per fare battute e lanciare frecciate.

Isola dei Famosi, Ilary Blasi: le frecciate all’inviato

Prima dell’ingresso in studio di Paul Gascoigne, Ilary Blasi ha preparato una presentazione davvero divertente, che ha coinvolto anche Rosolino. “È riuscito a stare trenta giorni sull’Isola senza capire mai capire niente di quello che gli veniva detto… e senza mai farsi capire.

Non è Massimiliano Rosolino! Ma Paul Gascoigne” ha dichiarato a gran voce la conduttrice. Un modo per prenderlo un po’ in giro e divertirsi come sempre. Il pubblico apprezza moltissimo le battute di Ilary Blasi e si diverte sempre molto ad ascoltarla. L’ironia della conduttrice riesce a migliorare questa edizione dell’Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi, Ilary Blasi: battute a Rosolino

L’ironia è una componente fondamentale durante questa edizione dell’Isola dei Famosi e coinvolge sia la conduttrice che gli opinionisti. Massimiliano Rosolino, da qualche puntata a questa parte, è diventato il bersaglio preferito di Ilary Blasi, che lo riempie di battute e frecciatine, che movimentano le puntate. La scorsa settimana, in una delle puntate, Massimiliano Rosolino ha spiegato una prova per i naufraghi, ma poi si è reso conto delle difficoltà riscontrate e ha chiesto scusa per come l’ha esposta. “Rosolino, ci siamo abituati” ha subito replicato Ilary Blasi, sempre pronta per le battute sull’inviato. Ormai Massimiliano Rosolino è abituato ad essere protagonista di questi siparietti molto divertenti e molto apprezzati dal pubblico.