Isola dei Famosi, Ilary Blasi “osa” con il viola e Luxuria sceglie una parrucca bionda

Ilary Blasi e Vladimir Luxuria hanno dimostrato ancora una volta di rompere gli schemi con look unici che hanno catturato l'attenzione.

Nel corso di questa edizione dell’Isola dei Famosi 2022, Ilary Blasi e Vladimir Luxuria hanno stupito il pubblico con look mai banali e fuori dagli schemi. Eppure in questa nuova e attesissima puntata andata in onda venerdì 29 aprile la conduttrice e l’opinionista non sono mai apparse così tanto diverse e allo stesso tempo uguali.

Diverse perché se Ilary Blasi ha scelto uno stile che sa di “vintage”, Vladimir Luxuria ha optato per uno stile da professoressa. Non è sfuggito il dettaglio della capigliatura dell’opinionista e che ha immediatamente attirato l’attenzione.

Isola dei Famosi, Ilary Blasi osa con un look dalle tonalità del viola ed è subito anni ’90

Ed è proprio la conduttrice del reality targato Canale 5 che ha esibito le tonalità di colore più sgargianti. Ilary Blasi ha scelto per l’occasione un dolce vita viola dal tessuto lucido e aderente. In abbinata un paio di pantaloni a zampa di elefante e delle scarpe con il tacco, entrambe dello stesso colore.

Il dettaglio che ha però attirato maggiormente l’attenzione è il grande orecchino pendente di diamanti che le illumina tutto il viso.

Vladimir Luxuria sfoggia una capigliatura bionda: la reazione in studio è immediata

Non è passato meno inosservato lo stile da professoressa “molto british” che Vladimir Luxuria ha saputo indossare con la grazia e l’eleganza che da solito la contraddistingue. L’opìinionista ha scelto una capigliatura bionda, dalla tonalità molto simile a quella di Ilary.

Il tailleur completo di cappellino blu notte ricorda quello di una gentildonna inglese d’altri tempi. Il risultato è azzeccatissimo e senz’altro promosso.