Isola dei Famosi, Ilary Blasi osa con un abito attillatissimo: il dettaglio non passa inosservato

Ilary Blasi è spesso sinonimo di grazia ad eleganza. In questa puntata dell'Isola la conduttrice ha scelto un abito che esalta la sua bellezza.

Ormai lo sappiamo. A poche settimane dalla fine dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi è riuscita a stupire il pubblico e i suoi fan con look sempre ricercati, ma al contempo mai banali ed elegantissimi. In questa nuova puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda lunedì 29 maggio, la conduttrice ha fatto il suo ingresso in studio con un abito nel suo complesso molto semplice, ma d’effetto e le reazioni non si sono fatte attendere.

Isola dei Famosi, il look di Ilary fa “scintille”

Questa volta il dettaglio che salta subito all’attenzione è stato lo spacco vertiginoso dell’abito che slancia ulteriormente la sua figura. Il tessuto segue in modo morbido le sue forme. Lo scollo invece è a v ed esalta il décolleté della conduttrice. Menzione speciale va ai dettagli argentati che troviamo sia nelle scarpe con il tacco glitterate sia su un fianco del vestito.

Vladimir Luxuria incanta tutti con un look di pizzo

Come da copione non è passata in secondo piano Vladimir Luxuria che per questa occasione ha scelto un abito bianco interamente di pizzo e abbinato a guanti dello stesso colore.

La capigliatura è invece rossa, mentre la mini borsetta è di colore lilla. Il risultato è un gioco di contrasti meraviglioso che la valorizza. “Oggi sarò un’opinionista tutta d’un pizzo”, ha commentato quest’ultima.