Isola dei Famosi: Ilary Blasi stupisce con il pizzo nero, ma.. fatica a camminare!

Entrata d'effetto per Ilary Blasi in questa nuova puntata dell'Isola dei Famosi. La conduttrice veste un abito in pizzo nero, ma ci sono inconvenienti...

Ilary Blasi sa sempre come incantare il pubblico dell’Isola dei Famosi con i suoi abiti indimenticabili. In questa nuova e attesissima puntata del reality targato Canale 5, la conduttrice ha osato ancora: questa volta l’abito è di pizzo nero.

Impossibile non notare l’effetto finale davvero molto particolare, eppure gli inconvenienti non sono mancati…

Isola dei Famosi, il look di Ilary Blasi incanta ancora

Il primo dettaglio dell’abito scelto dalla conduttrice del reality che salta subito all’occhio è la gonna “a sirena” strettissima. Il modello è stato impreziosito dal pizzo finale che le dona volume valorizzando al contempo le forme. Meraviglioso il corpetto superiore che mette in evidenza il décolleté scolpito.

Il punto forte è stato però il collare dorato dall’anima vintage. Il gioiello è il vero punto luce dell’outfit.

Vladimir incanta in nero e oro

Se c’è qualcosa non è passato inosservato è lo splendido abito dell’opinionista Vladimir Luxuria, davvero bellissima in nero e oro. Il vestito è stato impreziosito da tante gemme che troviamo qua e là: “Non devo passare più per la miniera che mi restano tutte attaccate addosso”, ha scherzato quest’ultima.

Ad un certo punto è intervenuto l’altro compagno di avventura Nicola Savino che ha puntato l’attenzione sulla difficoltà della conduttrice a camminare per via della gonna stretta.