Isola dei Famosi, Ilary Blasi stupisce in “total white”. La giacca attira l’attenzione

Come sempre Ilary Blasi ha fatto il suo ingresso in studio con un look meraviglioso. I fari sono però puntati sulla giacca.

Una giacca tempestata di piccoli diamanti e un abito morbido impreziosito da una lunga gonna “a sirena”. Ha fatto così l’ingresso in studio Ilary Blasi che è apparsa davvero meravigliosa con questo look inedito “total white” che ha subito stupito il pubblico.

Immediate come sempre le reazioni in studio e dei fan.

Isola dei Famosi, il look di Ilary Blasi incanta il pubblico

Sono diversi i dettagli del look scelto da Ilary che non sono passati inosservati a cominciare proprio dalla giacca che accompagna dolcemente il lungo abito valorizzandolo. L’opinionista Nicola Savino con la sua solita ironia pungente ha osservato: “Ilary Blasi ha messo l’abito direttamentem nel tritarifiuti”. Di tutta risposta la conduttrice ha affermato: “Non puoi capire quanto pesa, questa giacca avrà vita a breve.

Te la farò provare”.

Vladimir Luxuria: il tailleur rosa pesco le dona

I più attenti avranno però senz’altro notato anche la mise color rosa pesco scelta dall’opinionista Vladimir Luxuria, un outfit che ha attirato l’attenzione di Ilary che le ha fatto mille complimenti. Inutile dire che come ormai accade sempre, l’opinionista accompagna queste sue scelte stilistiche ad una massima: “Sento che sarò molto buona stasera, ma sento anche di averti detto una bugia”, sono state le sue parole.