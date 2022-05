Isola dei Famosi, Ilary Blasi stupisce tutti con un look davvero chic: il dettaglio che non sfugge

C'è poco da dire. Come sempre Ilary Blasi sa come stupire il pubblico e il look di questa puntata non fa eccezione. La reazione in studio.

Il pubblico più affezionato dell’Isola dei Famosi ha certamente notato che, a fare da protagonista in questa edizione è lo stile sempre fresco e unico che Ilary Blasi ha sfoggiato puntata dopo puntata.

Il look di questo nuovo appuntamento andato in onda venerdì 13 maggio non ha fatto certo eccezione.

La conduttrice ha indossato per l’occasione un completo blu notte dall’animo chic. Inutile dire che anche questa volta non è passato inosservato e le reazioni in studio non si sono fatte attendere.

Isola dei Famosi, il look sfoggiato da Ilary Blasi lascia tutti senza fiato

Il completo di Ilary Blasi può essere riassunto in una sola parola: diamanti. Le mini pietre abbinate al blu notte dei vestiti creano infatti un gioco di contrasti unico che richiama un cielo stellato. Non è l’unica cosa che ha attirato l’attenzione: la conduttrice infatti ha spesso e volentieri osato con uno stile “vintage” naturalmente rivisitato in chiave moderna.

Impossibile non notare che il corpetto superiore richiama un look a metà tra gli anni ’50 e ’90. Davvero ispirato.

Vladimir Luxuria meraviglia lo studio con una mise “fragolosa”

Altrettanto ispirato è stato il look che è stato scelto da Vladimir Luxuria. L’opinionista ha indossato un vestito aderente bianco e senza spalline abbinato a diversi dettagli a forma di fragola e di colore rosso sparsi qua e là. Nemmeno a dirlo l’effetto richiama quello di una coppa di fragole con la panna: “Oggi mi sento fragolosa – ha esordito – ti prometto Ilary che sarò dolce e che non manterrò le promesse”, sono state le parole di Vladimir.