Isola dei Famosi, Ilary omaggia Berlusconi: "Non si perdeva una puntata"

La semifinale dell’Isola dei Famosi andata in onda venerdì 16 giugno non poteva che iniziare così. La conduttrice Ilary Blasi ha ricordato il fondatore di Mediaset, nonché editore, Silvio Berlusconi con un omaggio significativo a cui è seguito un lungo applauso: “So che lui non si perdeva una puntata e, come ci ha insegnato il nostro editore, diamo inizio all’Isola dei Famosi 2023”, ha dichiarato.