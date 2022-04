Isola dei Famosi, Ilona Staller contro Nicolas Vaporidis: l'ex attrice porno pretende le scuse del compagno di gioco.

Nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, Ilona Staller si è scagliata contro Nicolas Vaporidis. Cicciolina si è infuriata dopo che ha ascoltato le “chiacchiere da bar” che le ha risevato l’attore alle sue spalle, parlando con Edoardo Tavassi.

L’ultima diretta dell’Isola dei Famosi ha visto Ilona Staller perdere al televoto con Edoardo Tavassi. Prima della lettura del verdetto, la conduttrice Ilary Blasi ha mostrato un video inedito a Cicciolina. Nel filmato si vede Nicolas Vaporidis parlare dell’ex attrice porno con il fratello di Geundalina. L’interprete di Notte prima degli esami ha usato termini duri per descrivere Ilona, ma non ha giudicato la sua persona, quanto il suo essere naufraga.

La Staller, dopo aver ascoltato le parole di Nicolas, ha perso la pazienza. Cicciolina ha tuonato:

“Sono inca**ata nera con te. Mi hai calunniato e mi ha fatto molto male come donna. Come ti salta in mente di dire che mi elimineresti dal gruppo? Pentiti”.