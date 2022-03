Isola dei famosi, in Honduras potrebbe sbarcare un nuovo naufrago: di chi si tratta

Al debutto dell'Isola dei famosi manca pochissimo eppure potrebbe esserci spazio per un colpo di scena. Nuovo naufrago in arrivo? Cosa sappiamo.

Sono davvero pochissime le ore che separano dal debutto della nuova stagione dell’isola dei famosi, eppure le sorprese pare che non siano ancora finite. Stando ad alcune indiscrezioni sembra che la produzione stia cercando di convincere un ex gieffino a sbarcare in Honduras come naufrago.

Nello specifico si tratterebbe di Barù Gaetani fresco del terzo posto alla sesta stagione del Gf Vip.

Isola dei famosi, un nuovo naufrago potrebbe sbarcare alle Honduras? Cosa sappiamo

Ad ogni modo la partecipazione del nipote di Costantino della Gherardesca sarebbe per il momento una vera e propria incognita. Pare infatti che sia restio a prendere parte ad un’avventura quale quella dell’Isola dei famosi soprattutto se si pensa che Barù è appena rientrato nella sua abitazione dopo un’esperienza intensa come quella del Grande Fratello Vip.

Per saperne dunque di più non ci resta che attendere gli sviluppi.

Chi affiancherà Ilary Blasi?

Parlando invece del cast che andrà ad affiancare Ilary Blasi alla conduzione vale la pena segnalare come in questa edizione ci sarà un cambio significativo. Al posto degli uscenti Tommaso Zorzi, Carmen Elettra e Iva Zanicchi arriveranno Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Alvin invece prenderà il posto di Massimiliano Rosolino.