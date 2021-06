Isola dei Famosi, Isolde Kostner e Ilary Blasi: il monologo sulla bellezza delle donne naturali

L’ex naufraga Isolde Kostner ha commentato la reazione di Ilary Blasi a L’Isola dei Famosi durante il suo monologo sulla bellezza delle donne naturali.

L’ex naufraga Isolde Kostner ha rilasciato nuove dichiarazioni in merito al monologo sulla bellezza delle donne naturali pronunciato nel corso della 18esima puntata de L’Isola dei Famosi che sembrò aver considerevolmente infastidito la conduttrice del reality, Ilary Blasi.

Isola dei Famosi, Isolde Kostner e Ilary Blasi: il monologo

Nel corso della 18esima puntata de L’Isola dei Famosi, Isolde Kosner ha pronunciato un discorso incentrato sull’importanza e sul valore della bellezza delle donne naturali.

Nel momento in cui le è stato chiesto cosa avrebbe desiderato che il pubblico ricordasse della sua partecipazione al reality show, infatti, la campionessa olimpionica ha spiegato: “Vorrei che si ricordi la bellezza di una donna naturale.

Ricordatevi che non per forza dobbiamo essere tutti uguali. Abbiamo tutti davanti la donna ideale, con la figura perfetta, il seno perfetto, il naso perfetto, i capelli perfetti. Vorrei dedicare questo a tutte le donne che non sono così e siamo tutte belle, anche con il seno più piccolo, con i capelli più corti, con i fianchi un po’ più larghi”.

La forza e densità del messaggio dell’ex naufraga, tuttavia, è stato perlopiù ignorato dalla conduttrice e, secondo alcuni, avrebbe addirittura indispettito Ilary Blasi che mostrava evidenti segni di impazienza durante il discorso della Kostner.

Alcuni hanno ipotizzato che l’atteggiamento della conduttrice fosse dovuto a un suo sentirsi chiamata in causa mentre altri hanno asserito che dipendesse dalla scelta della concorrente di monopolizzare la zona nomination impedendone l’accesso agli altri naufraghi.

Isola dei Famosi, Isolde Kostner e Ilary Blasi: la risposta dell’ex naufraga

In occasione di una recente intervista a SuperGuidaTv, Isolde Kostner è stata interrogata sul suo monologo: le è stato chiesto, infatti, se il suo discorso sulla bellezza naturale delle donne fosse una sorta di critica rivolta a Ilary Blasi.

Alla domanda, l’ex naufraga ha risposto nel seguente modo: “Assolutamente, era un discorso generico. Qualche mio amico mi ha detto di andare a vedere dei video dove lei ha storto il naso. Quando me l’hanno detto mi sono detta che sì, forse qualcuna in studio si sarebbe potuta risentire perché forse anche in studio c’è qualcuna che si è rifatta il seno. Ma il mio discorso era generico rivolto alle donne che inseguono dei canoni di bellezza. Lungi da me il pensiero di voler offendere qualcuno. Mi dispiacerebbe se qualcuna si sia risentita. In Italia ci sono tante donne che vorrebbero ricorrere alla chirurgia ma non hanno la possibilità economica di poterlo fare. Vedendo anche la tv austriaca e svizzera, ho notato che soprattutto in Italia c’è il concetto che la donna deve avere dei canoni sennò non può lavorare in tv. Una donna può piacere anche essendo diversa dalla ‘donna ideale’ che tutti hanno in testa. La bellezza più importante è quella interiore”.

Isola dei Famosi, Isolde Kostner e Ilary Blasi: l’esperienza vissuta

Inoltre, l’ex naufraga e campionessa olimpica ha rivelato con quale concorrente non sia in nessun modo riuscita a instaurare un rapporto, rivelando: “La persona con cui ho avuto più difficoltà è stata Andrea Cerioli. Non abbiamo avuto grosse liti ma qualche discussione. Non ci siamo stati simpatici sin dal primo giorno. Mi è sembrato molto duro e poco rispettoso durante le liti verso il suo antagonista. Ho visto anche delle donne che piangevano dopo le liti. Spesso è stato arrogante e poco rispettoso verso il suo antagonista nella lite. Di me diceva che non mi espongo, che stavo sempre da parte. Mi diceva ‘tu devi dire chi ti sta sulle pa**e’. Io gli dicevo: ‘ma se non ho nessuno da criticare perché devo farlo’. Lui è anche una persona molto simpatica faceva delle battute, ma quando non gli andava bene qualcosa era molto deciso”.

Infine, Isolde Kostner ha raccontato che partecipare a L’Isola dei Famosi si è rivelata, per lei, un’esperienza importante e divertente che ricorderà per sempre: “La cosa più bella dell’Isola è stato vivere nella natura. Il momento più bello è stato l’ultima settimana quando dormivo da parte, da sola. Una notte che c’era la Luna piena ad un certo punto vedo 3/4 di luna e mi sono accorta che era l’eclissi della Luna. Mi sono sentita privilegiata ad assistere ad una cosa così spettacolare. La cosa più brutta invece era nominare qualcuno con il quale non avevo avuto alcun litigio e nessun problema. Ma non avevo altra scelta”.