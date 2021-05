Isola dei Famosi, Iva Zanicchi lascia lo studio: “Voglio andare a casa”

Iva Zanicchi la lasciato improvvisamente lo studio dell'Isola dei Famosi con una mano molto gonfia. Ha dovuto fare dei controlli medici.

Iva Zanicchi ha lasciato improvvisamente lo studio dell’Isola dei Famosi, mostrando alle telecamere una mano molto gonfia e arrossata. La mano si è gonfiata durante la serata e l’opinionista ha dovuto fare dei controlli medici.

Iva Zanicchi lascia lo studio: “Voglio andare a casa”

In questa edizione dell’Isola dei Famosi ne stanno accadendo davvero di tutti i colori. Si tratta di un’edizione un po’ sfortunata, tenendo conto del numero dei concorrenti che hanno abbandonato il gioco a causa di incidenti, malori o brutte notizie. Una cosa che probabilmente nessuno si aspettava è che potesse accadere anche che a ritirarsi fosse una delle opinioniste. Invece, è successo anche questo. Durante la puntata Iva Zanicchi ha improvvisamente lasciato lo studio.

“Voglio andare a casa” ha dichiarato l’opinionista, mostrando al pubblico una mano molto gonfia e arrossata. Tutto è avvenuto molto inaspettatamente.

Iva Zanicchi lascia lo studio: cosa è successo

Dopo una pausa per la pubblicità, Ilary Blasi ha comunicato al pubblico una notizia inaspettata. “Dato che non ci facciamo mancare niente…cos’è successo oggi Iva?” ha chiesto all’opinionista. La Zanicchi era molto scossa e ha mostrato alle telecamere la sua mano gonfia e arrossata.

“Beh niente volevo una mano da 18enne, mi sono fatta pungere da una vespa…questa è quella da 80enne invece, vedi la differenza?” ha chiesto l’opinionista. Iva Zanicchi ha dichiarato di essere stata punta da una vespa, ma non è ancora molto chiaro quello che è successo. La mano probabilmente si è gonfiata in serata, quando il programma era già iniziato, così la Zanicchi ha lasciato lo studio, su consiglio della produzione, per effettuare dei controlli medici.

Iva Zanicchi lascia lo studio: quando torna

“Visto che ho anche un po’ di febbre, voglio andare a casa” ha spiegato Iva Zanicchi. “Non è niente, anzi buona serata a tutti” ha rassicurato. “Ha detto il medico che potrei fare un saltino al pronto soccorso. Se non è troppo tardi torno dopo, altrimenti ci vediamo lunedì” ha spiegato l’opinionista. Ilary Blasi, per congedarla, ha sottolineato che sarebbe tornata lunedì. Nella puntata del 10 maggio, quindi, la Zanicchi sarà sicuramente presente. Tommaso Zorzi l’ha presa sotto braccio e l’ha accompagnata fuori dallo studio.