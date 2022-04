Isola dei Famosi, l’ex naufrago che vive come un clochard: “La tv mi ha gettato come un rifiuto”

Un ex volto dell'Isola dei Famosi ha confessato che sarebbe caduto in disgrazia e non avrebbe più ricevuto ingaggi in tv.

Davide Di Porto, ex star del cinema a luci rosse ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi, ha svelato di essere caduto in disgrazia.

Davide Di Porto oggi

Davide Di Porto ha affidato un lungo sfogo a Nuovo dove per la prima volta ha svelato che sarebbe caduto in disgrazia dopo la sua avventura in tv.

Oggi l’attore non si dedicherebbe più ai film per adulti e da tempo non verrebbe chiamato a partecipare ai programmi tv (l’ultima importante partecipazione è stata quella dell’Isola dei Famosi 2010, condotto da Simona Ventura).

“Con il cinema a luci rosse ho smesso da tempo. E non mi vergogno di dirlo: oggi campo di espedienti e cerco nell’immondizia oggetti e cose da vendere. Però non rubo niente a nessuno.

La pornografia non è l’ambiente meraviglioso che tutti continuano a raccontare. Le televisioni hanno sdoganato la pornografia come un semplice lavoro, ma porta alla disperazione se hai un minimo di sensibilità e di cuore”, ha dichiarato Di Porto, e ancora:

“La tv mi ha gettato come un rifiuto dopo avermi sfruttato. I vertici hanno paura di me, ma io non temo loro. Ho tante cose ancora da raccontare e da fare, non mi arrendo e se il lavoro non c’è, me lo invento! Voglio andare all’Isola per riscattarmi.

O morire”, ha dichiarato. La produzione del reality show prenderà in considerazione la sua proposta?

Di Porto ha lavorato come attore e personal trainer e in tanti sono curiosi di saperne di più sulla sua storia ora che lui stesso ha ammesso di essere caduto in disgrazia.