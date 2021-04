Isola dei famosi, l’indiscrezione: “Damiano dei Maneskin ha avuto un flirt con una naufraga”

Damiano David ha avuto un flirt con una naufraga dell'Isola dei Famosi? Il gossip impazza in rete.

Damiano David dei Maneskin ha avuto un flirt con una naufraga dell’Isola dei Famosi 2021? L’indiscrezione è rapidamente diventata virale in rete.

Damiano David: il flirt

Secondo i rumor in circolazione Damiano David, frontman dei Maneskin, avrebbe avuto in passato un flirt con Drusilla Gucci, pronipote di Guccio Gucci e attuale concorrente dell’Isola dei Famosi 2021.

Sulla vicenda non esistono conferme e oggi Drusilla si professa single. Damiano invece sarebbe legato alla modella Giorgia Soleri, e da sempre mantiene il massimo riserbo sulla sua vita privata.

A legare Damiano e Drusilla sarebbe stata la comune passione per il dark: all’Isola dei Famosi la stessa modella ha dichiarato di collezionare ossa di animali. I due confermeranno la passata liaison?

Per il momento Damiano si gode il successo ottenuto insieme alla sua band al Festival di Sanremo 2021, dove i Maneskin si sono conquistati la vittoria.

Victoria De Angelis, bassista del gruppo, ha rivelato che quando lei e il resto della band hanno fondato il gruppo non avrebbero inizialmente preso Damiano in considerazione (salvo poi ricredersi poco tempo dopo). “Si è rifatto vivo, mi ha scritto che voleva fare sul serio: non era più una p**pa, era migliorato”, ha confessato la bassista.