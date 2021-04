Isola dei Famosi, l’ira di Paul Gascoigne sui naufraghi

Tensione nel daytime dell'isola dei famosi. L'ex calciatore Paul Gascoigne si è scagliato contro i naufraghi pronunciando parole pesanti.

C’è stata aria di tensione all’isola dei famosi dove durante il daytime, Paul Gascoigne si è rivolto pesantemente agli altri naufraghi nel momento della preparazione del pranzo. Dopo aver offerto di utilizzare la ciabatta come presina, gli altri concorrenti hanno fatto notare come dentro ci fosse della sabbia.

Questo ha portato Gascoigne ad pronunciare diverse offese in lingua inglese mandando letteralmente a quel paese i naufraghi. “Fu**ing stupid ba****d”, le parole di Gascoigne. “nessuno si salva con Paul”, le parole di Fariba.

Isola dei Famosi, l’Ira di Gascoigne

All’isola dei Famosi durante il daytime sono volate letteralmente parole con Gascoigne che nel momento della preparazione del pranzo si è scagliato contro gli altri naufraghi.

“Stupidi basta*di del ca**o”, le parole di offesa di Gascoigne.

Immediate le reazioni degli altri concorrenti che hanno risposto: “Ha mandato tutti a quel paese, il problema è che davanti a Paul stiamo tutti zitti”, ha dichiarato Gilles Rocca. Valentina Persia non è stata da messo dichiarando in modo risoluto: “Se fosse stata la Martani ce la saremmo mangiata”. Angela Melillo infine ha senza usare giri di parole ha dichiarato: “Ma perché siamo stupidi bastar*i?” […] “Non è un problema di lingua, ma di educazione”.