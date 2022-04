Isola dei Famosi, l’outfit scelto da Ilary Blasi lascia tutti senza fiato

La conduttrice Ilary Blasi è abituata a stupire il pubblico con abiti destinati a fare tendenza. Cosa ha indossato nella puntata dell'11 aprile.

Da quando l'”Isola dei Famosi” è iniziata, il pubblico ha potuto ammirare Ilary Blasi con i look più diversi. Eppure, anche in questa puntata andata in onda lunedì 11 aprile, la conduttrice ha “osato” indossando un completo davvero unico e inedito che è stato notato immediatamente dai fan e che le dona un aspetto “da sirena” e del resto non poteva che essere così.

Isola dei Famosi, il look di Ilary Blasi indossato in questa puntata lascia senza fiato

La conduttrice ha scelto per l’occasione un completo composto da top e gonna. Il primo dettaglio che balza subito all’occhio è il tessuto dalle tonalità satinate che trasportano immediatamente nelle calde sere d’estate. Non è passato meno inosservato il gioco di contrasti creato dall’orlo viola della gonna con il colore dei polsini-gioiello.

Il risultato è un look elegantissimo arricchito da quel tocco retrò che non passa mai di moda.

Voglio un riquadro fisso su Ilary quando mandano le clip #isola pic.twitter.com/SV0fkZLYls — Freddd 🏳️‍🌈 (@FredMosby_) April 11, 2022

Perché Nicola Savino si veste sempre di blu?

All’inizio della puntata Ilary Blasi ha chiesto a Nicola Savino perchè si vestisse sempre di blu.

L’opinionista ha dato alla conduttrice una risposta per nulla scontata. Ha infatti spiegato che il blu in qualche modo gli ricorda il mare ed è un colore che gli piace molto. Vladimir Luxuria ha invece indossato con sicurezza il rosso e ha dimostrato una cosa: che questo colore le dona tantissimo.