Isola dei Famosi, la confessione di Edoardo Tavassi: “Le lamette, la libido e la fame”

Edoardo Tavassi: i retroscena sull’Isola dei Famosi

Edoardo Tavassi ha svelato alcuni retroscena inediti sull’Isola dei Famosi e ha specificato che, tutto ciò che vedrebbero i telespettatori, sarebbe autentico.

Il fratello di Guendalina Tavassi ha detto la sua anche in merito alla depilazione, alla libido e alla ricerca del cibo:

“Se è tutto programmato a L’Isola? No è tutto vero, tutto ciò che avete visto è reale. Ad esempio quando eravamo legati stavamo davvero uniti da quell’elastico ve lo assicuro. Io ho chiamato Alessandro ‘il compagno di pipì’. Lui la fa ogni ora è assurdo. Poi non si magna nulla, tutto quello che devi fare è cercare di procacciarti del cibo.

Nicolas ad esempio prendeva pesci piccoli e li doveva dividere con 10 persone. Ci mangi una puntina appena. Calcolate che io ho perso 23 kg. Se possiamo fumare sull’Isola? Ma magari, al massimo un pezzo de legno, io stavo sbroccando. Non ci stanno i tabacchi credetemi. Come facevano le ragazze con i peli? Ci stavano delle lamette per quello.

Un’altra cosa strana è che sull’Isola non c’hai il desiderio. Non pensi proprio a quello, ma zero ve lo assicuro.

Vedi una bella ragazza e pensi? C’andrei? E ti dici ‘no, non ci andrei, non mi frega una mazza’. Pensi anche che non funzioni più nulla, perché è tutto sopito”, ha ammesso l’ex naufrago.

La fine della storia con Mercedesz Henger

Una volta rientrato in Italia Edoardo Tavassi ha specificato di non voler più avere nulla a che fare con Mercedesz Henger, che aveva confessato di provare dei sentimenti per lui all’Isola dei Famosi.

In futuro il fratello di Guendalina cambierà idea?