Isola dei Famosi, la finale: chi vincerà secondo Tommaso Zorzi

La finale dell’Isola dei Famosi andrà in onda lunedì 7 giugno 2021. I concorrenti in finale sono sei e ora iniziano le scommesse su chi potrà essere il vincitore di questa edizione. Ne ha parlato anche Tommaso Zorzi, opinionista.

Isola dei Famosi, finale: sei concorrenti in gara

Quella di quest’anno non è stata un’edizione così semplice dell’Isola dei Famosi. Ci sono stati numerosi abbandoni, nel corso del tempo, causati da qualche infortunio, dalla stanchezza o da notizie che hanno spinto i concorrenti a dover tornare in Italia. Di conseguenza molti naufraghi sono arrivati a programma già iniziato. I sei concorrenti che si contendono la vittoria sono Andrea Cerioli, Valentina Persia, Ignazio Moser, Beatrice Marchetti, Awed e Matteo Diamante, anche se questi ultimi due sono al televoto.

In questi ultimi giorni di Isola ci sono stati momenti di grande tensione, soprattutto tra Valentina Persia e Andrea Cerioli. Per la prima volta la finale sarà in diretta dall’Honduras, per via delle norme anti-Covid che prevedono il periodo di quarantena di ritorno in Italia.

Isola dei Famosi: il vincitore secondo Tommaso Zorzi

Ognuno ha la sua idea su chi potrebbe essere il vincitore di questa edizione dell’Isola dei Famosi.

Anche Tommaso Zorzi, opinionista della trasmissione, ha svelato quelle che sono le sue ipotesi. “Siamo arrivati quasi agli sgoccioli. Secondo me vince Ignazio Moser oppure Beatrice che è rimasta zitta zitta, nell’altra isola, da sola per tutto il tempo, dimostrando di avere due attributi così. E questa cosa a un televoto potrebbe giocarle a favore. Sì, io mi auguro vinca Beatrice” ha spiegato Tommaso Zorzi. Beatrice Marchetti ha trascorso quasi tutta la sua esperienza in solitudine, con qualche raro contatto con gli altri naufraghi. Secondo Zorzi si merita la vittoria perché ha dimostrato di avere una grande forza.

Isola dei Famosi, le parole di Zorzi su Orietta Berti

Per quanto riguarda la finale del reality show, arriveranno in Honduras Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione, fidanzate di Ignazio Moser e Andrea Cerioli. Sarà sicuramente una meravigliosa sorpresa per i due naufraghi. Tommaso Zorzi, nel suo appuntamento nel programma di Maurizio Costanzo su R101, ha parlato anche del personaggio della settimana, ovvero Orietta Berti. “Il personaggio della settimana è l’unica, inimitabile Orietta Berti che è riuscita ad accaparrarsi il featuring con Achille Lauro e Fedez, ‘Mille’ che sarà una hit che uscirà l’11 giugno. Le aspettative sono altissime perché ancora non si sa cosa sarà, ma potrebbe essere tutto, dal liscio all’heavy metal. Io la vorrei tipo Axl Rose dei Guns n’ Roses. Lei è un usignolo può permettersi di fare quello che vuole con la sua voce. Credo che questo sia il suo anno e mi fa molto piacere che Orietta Berti nel 2021 possa dire che questo è il suo anno” ha spiegato Tommaso Zorzi.