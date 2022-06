Isola dei Famosi, la frecciatina di Guendalina Tavassi indirizzata a Laura Maddaloni

"Il perdente è Laura Maddaloni perché diceva di essere la più forte", avrebbe detto Guendalina Tavassi parlando della moglie di Clemente Russo.

Sono due delle protagonistiche assolute (e non senza polemiche) della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Tuttavia, tra loro non mancano i malumori. Così Guendalina Tavassi ha mandato una frecciatina a Laura Maddaloni.

Guendalina Tavassi contro Laura Maddaloni: le sue parole

In un video realizzato per The Pipol TV, Guendalina ha confidato di sentirsi vincitrice morale dell’Isola dei Famosi. Infatti, ha spiegato: “Il vincitore morale di questa edizione sono io. Mi sento la vincitrice morale dell’Isola perché sono sempre stata sincera, schietta. Ho sempre litigato con tutti per essere forse troppo vera. Sono riuscita a mandare a casa tutti quelli che mi stavano sulle ba**e, per questo io mi sento un po’ la vincitrice di questa Isola“.

La Tavassi non parla solo di sé. Non è mancata la frecciatina indirizzata a Laura Maddaloni, la judoka moglie di Clemente Russo con la quale non è mai andata molto d’accordo. “Il perdente è Laura Maddaloni perché diceva di essere la più forte. Se lo diceva da sola ed effettivamente lo era, ma di Playa Sgamada”, ha commentato.